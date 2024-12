In questo scenario, uno dei giocatori che potrebbe essere al centro delle trattative è Nicolò, che sta attirando l'attenzione di club come Marsiglia e Napoli. Il centrocampista è la principale idea per il Marsiglia, ma anche il Napoli lo considera un potenziale rinforzo. La Juventus, quindi, monitorerà l'evolversi delle offerte per lui, valutando se cederlo per finanziare ulteriori operazioni sul mercato.Questa doppia strategia permette alla Juventus di affrontare gennaio con maggiore serenità, potendo intervenire su entrambi i fronti: l’acquisto di un difensore e la gestione delle offerte per alcuni dei suoi giocatori.