Stando a quanto riportato da Tuttosport, lapotrebbe avere un asso nella manica in un'eventuale trattativa per Edon, esterno classe 1999 del Lille finito nel mirino in vista della prossima stagione. Il giocatore kosovaro, che ha segnato 12 reti e servito 10 assist in questa stagione, è infatti rappresentato da Hasan Cetinkaya, lo stesso agente di Denisceduto per 20 milioni di euro al Monaco dopo un'esperienza poco convincente a Torino. Su Zhegrova, però, ci sarebbe anche la Roma, mentre il Napoli sembra essersi defilato.