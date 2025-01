Disasi Juve, i numeri stagionali

Presenze: 15

Minuti: 1.181'

Goal: 2

Assist: 2

La Juventus punta a rinforzare la difesa nel mercato di gennaio a causa degli infortuni di Bremer e Cabal e del probabile addio di Danilo. Tra i nomi considerati ci sono Antonio Silva del Benfica, Araujo del Barcellona e Axel Disasi del Chelsea. Quest'ultimo, giocatore duttile capace di giocare come centrale o terzino, potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto legato al numero di presenze. La Juve attende sviluppi nei colloqui per Silva e Araujo, ma valuta Disasi come possibile secondo rinforzo per offrire flessibilità tattica a Thiago Motta, come riporta Sky Sport.