Ilsta cercando di proteggere i suoi gioielli in vista della riapertura del mercato di gennaio. A confermare questa volontà è stato l'amministratore delegato Claudio, che in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha ribadito con fermezza che la squadra non subirà scossoni. Fenucci ha sottolineato l'importanza di mantenere intatte le fondamenta di una squadra in crescita, soprattutto dopo aver rinunciato durante l'estate a calciatori di alto livello come Calafiori e Zirkzee. Il Bologna, infatti, è tornato a giocare con il tipico stile "alla Thiago Motta", dopo un avvio di stagione difficile.Fenucci ha in particolare trattato i nomi di due difensori molto richiesti: Sam Beukema e Jhon Lucumì. Entrambi hanno attirato l'attenzione per il loro ottimo rendimento, con diverse squadre in Italia e in Europa pronte a fare un investimento per rinforzare le proprie difese, complicate anche da infortuni. Fenucci ha dichiarato: "Beukema e Lucumì non sono in vendita per il momento. I giocatori più importanti non verranno ceduti nel calciomercato di gennaio. Sartori e il suo team stanno già sondando diversi profili per non farci trovare impreparati, ma non abbiamo in programma di fare cessioni pesanti. Se poi servirà puntellare ulteriormente la squadra coglieremo l'occasione, ma certe valutazioni le faremo solo a giugno."Beukema, acquistato per 8 milioni di euro, ha un contratto che lo lega al Bologna fino al 2027, e la sua valutazione è già aumentata significativamente. Inoltre, il 20% sulla futura rivendita spetta al suo ex club, l'AZ Alkmaar. Anche la situazione di Lucumì, con un contratto fino al 2026, è simile, visto che il difensore è stato recentemente accostato a club della Premier League e della Liga spagnola.