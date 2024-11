PSG, Bayern e Juventus: il primato in Europa

La Juventus si prepara ad affrontare il big match contro il Milan. A San Siro i bianconeri arrivano non senza difficoltà, come dimostrano le stesse: ci saranno infatti 15 giocatori di movimento. La Juve, però, cercherà comunque di uscire dalla trasferta con i tre punti, che peserebbero molto anche in ottica classifica. I bianconeri arriveranno inoltre alla partita forti di un dato che li vede insieme a, uniche due squadre a tenere ul passo della squadra di Motta.La Juve, infatti, è l'unica squadra insieme ai francesi e ai tedeschi a non aver ancora perso nei cinque top campionati europei. Inoltre i bianconeri sono imbattuti, e l'ultima striscia più lunga di partite senza sconfitte è stata tra aprile 2018 e marzo 2019 (31).