A fine primo tempo, il pensiero è praticamente comune: lanon aveva mai subito così tanto. Ed è un caso, solo un caso, che si sia ancora sullo. O meglio: non è un caso. E'. E' l'inconcludenza dei tedeschi. Ed è una bella botta di fortuna, che la Juve dovrà far fruttare nella ripresa. Altrimenti è difficile, pure pericoloso.FLOP e TOP sono nella gallery dedicata, ma non si può non spoilerare il migliore in campo per distacco: è Mattia Perin. Decisivo in almeno due occasioni e in altrettante uscite spericolate. Il resto, ecco, è impossibile da digerire: i bianconeri han perso distanze e seconde palle, senza mai sviluppare con costanza. Urge cambiare, ma più che uomini tocca farlo con la mentalità.