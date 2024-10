Juventus-Stoccarda: le parole di Thiago Motta sulla sconfitta

ha parlato nel post partita di Juventus-Stoccarda a Sky: "Sicuramente, hanno meritato, dal primo minuto meglio di noi, accettare, migliorare e digerire la sconfitta più presto possibile, una notte, un giorno e poi in piedi per affrontare una grande partita contro l'Inter".COSA NON HA FUNZIONATO - "Non siamo riusciti a togliere il controllo del gioco che fanno, nel primo tempo uscivano dalla nostra prima pressione con il difensore centrale di destra, poche volte abbiamo avuto il controllo del gioco. Hanno buoni giocatori, difficile da affrontare, abbiamo sofferto oggi noi"."Il calcio italiano va troppo piano? No non penso che andiamo troppo piano. Oggi non è il momento di entrare a fare questa analisi, oggi sicuramente abbiamo sofferto il ritmo loro, abbiamo fatto fatica a imporre il nostro gioco per poter competere. Poi tante cose da analizzare sul calcio italiano, internazionale. Noi oggi abbiamo sofferto ma possiamo alzare il nostro livello in Europa per poter competere"."Si tutto quello che vediamo oggi è condiviso con la società, è chiaro che nella fase offensiva dobbiamo fare meglio".Va fatto un'analisi più completa perché anche nella fase difensiva dobbiamo fare molto meglio di come fatto stasera. Difficoltà nell'uscita dal basso, nella costruzione. I dati sicuramente saranno d'accordo con quello che sto dicendo. Dobbiamo migliorare tantissimo ma non solo in fase offensiva, oggi spesso abbiamo sofferto tantissimo nella fase di non possesso. Grandissima responsabilità mia, adesso abbiamo una grande sfida, stanno bene. Noi dobbiamo digerire la sconfitta, migliorare e andare avanti".