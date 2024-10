Juventus-Stoccarda, le pagelle di Danilo

Danilo ieri sera è tornato titolare e a indossare la fascia da capitano della Juventus. Una gara da dimenticare però quella del difensore brasiliano. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi italiani:- La prima da titolare in Champions è un disastro: fuori posizione sul goal annullato a Undav, fallo da rigore su Rouault ed espulsione nel finale.Di nuovo capitano e di nuovo titolare. Una chiusura decisiva poi rovina tutto con la pedata a Roualt che gli vale il secondo giallo in una manciata di secondi.La prima stagionale da titolare in quella Champions che ha già vinto due volte si rivela aspra come un limone: se la cava di mestiere fino al patatrac.