Juventus-Stoccarda, la partita di Nicolò Fagioli

"Nicolò Fagioli è potenzialmente un giocatore straordinario. Gioca in una posizione importante del campo," aveva sentenziato Thiago Motta ai microfoni di Sky a pochi istanti dal calcio d'inizio della sfida contro lo Stoccarda. Parole che rilette sapendo l'esito della gara fanno storcere un po' il naso. La Juventus è sembrata una squadra svuotata, senza idee, ma è solo colpa di Nicolò?La risposta ovviamente è no, in campo si va in 11 titolari a cui vanno aggiunte le riserve. Certo però è che in una serata come quella dello Stadium sarebbe servita molto la classe di Fagioli. Il centrocampista che però si è fatto imbrigliare e sorprendere dal potere fisico degli avversari, perdendo spesso contrasti e palloni(dato SofaScore) che mette in evidenza le difficoltà riscontrate dal giocatore durante la sfida. Fagioli si è fatto sorprendere nonostante le responsabilità che Thiago aveva riposto su di lui, la sensazione però è proprio quella che qualcosa non abbia funzionato.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui