Perin

Cabal

Kalulu

Danilo

Savona

Thuram

Fagioli

Yildiz

Mckennie

Conceicao

Vlahovic

Nubel

Vagnoman

Rouault

Chabot

Mittelstadt

Atakan Karazor

Stiller

Millot

Undav

Leweling

Demirovic

Ci siamo, è un'altra di "quelle notti lì" all'Allianz Stadium. Dopo le due vittorie consecutive contro PSV Eindhoven e Lipsia, per laè di nuovo tempo di, che questa sera porta a Torino lodi Sebastian Hoeness. L'obiettivo, anche oggi, è solo uno per i bianconeri: centrare un altro successo, che darebbe un'ulteriore botta di entusiasmo a un cammino iniziato nel migliore dei modi e significherebbe un passo in più, molto concreto, verso la qualificazione diretta agli ottavi della competizione. Thiago Motta deve ancora fare i conti con alcune assenze, ma è pronto ad affidarsi a giocatori di esperienza come, in primis, capitan Danilo.





