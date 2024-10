Kenannella sfida di Champions tra Juventus e Stoccarda certamente non ha brillato. Di seguito la sua pagella dai principali quotidiani sportivi:- Senza gloria. Perde una palla in zona pericolosa in avvio e anche quando parte a campo aperto viene frenato. Prova a scuotersi con un destro a giro a lato, poi passa a fare il falso nove senza che la sostanza cambi.Prima a sinistra, poi centravanti quando esce Vlahovic. Dov'è finito il 10 che ci ha fatto innamorare con il gran goal al PSV? Ha buoni spunti ma si fa fermare con troppa facilità. Forse al centro renderebbe meglio che in fascia.Una serpentina nel finale di primo tempo, un’azione iniziata e chiusa non lontana dal gol nella ripresa, ma in mezzo c’è troppo poco. E pure un paio di brutti palloni persi proprio davanti all’area di rigore.