Dusan Vlahovic ieri sera contro lo Stoccarda non ha inciso. Queste le sue pagelle dai principali quotidiani sportivi italiani:Non è magica la notte come a Lipsia, Dusan lotta ma non ha mai una chance a disposizione e lascia il campo a testa bassa sostituito.- Prova un paio di disperate sponde per l’accorrente Conceiçao nella prima mezz’ora, ma la serata è di quelle toste: la squadra, alle sue spalle, rema a fatica lontano da lui.Viene marcato bene da Chabot, vive di solitudine e presto si intristisce. I compagni non lo servono, con una Juventus cosi non può essere utile.