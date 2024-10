Al termine della vittoria contro laha parlato in conferenza stampa: "La mia squadra ha avuto una reazione fantastica. Ci siamo lasciati alle spalle l’ultima sconfitta, giocando in modo favoloso dal primo momento. Potevamo fare cose più semplici ma abbiamo avuto grandi occasioni. È una vittoria meritata e siamo fieri di ciò."Spero che questa vittoria ci aiuti e contribuisca al nostro sviluppo. Anche in questo caso dobbiamo coglierla nel modo corretto ma ora arriva una delle partite più importanti. Giusto metabolizzare le cose nel modo giusto e avere un’idea chiara di cosa vogliamo. Possiamo elogiare i giocatori per le loro prestazioni ma anche la partita di sabato può aiutarci. È molto importante per me che arrivino questi successi, ma anche come squadra proporre un buon gioco".Noi volevamo iniziare da subito ma abbiamo cercato di spostarci nella giusta posizione ma non è stato semplice. Con questo cambiamento siamo riusciti ad ottenere ciò che volevamo. Lui ha mostrato un cambiamento in positivo e questo è importante per dare una mentalità solida e oggi ha fatto un gol fantastico. Ma tutti hanno mostrato una grandissima qualità".