Juve-Stoccarda, l’episodio che spiega tutto

Una prestazione deludente che arriva dopo una serie di partite non certo esaltanti. La lezione Stoccarda , sempre che la Juventus riesca e abbia la forza di imparare dai suoi errori, dopo la sconfitta di Champions League. Insomma, perdere ci può stare, l’importante è rialzare la testa già dal prossimo impegno contro l’Inter. Come ha sottolineato più volte: più cose non hanno funzionato, inutile concentrarsi su un solo aspetto. C’è un’immagine del match, però, che è apparsa piuttosto embelmatica.È circa il 30’ del primo tempo di Juventus-Stoccarda, Nicolò Fagioli avanza palla al piede sul centro destra; guarda verso l’esterno e vede Conceicao e Savona fermi sulla stessa zolla di campo a pestarsi i piedi e nessuno dei due taglia, fa un contro movimento, si smarca. Fagioli, allora, alza platealmente le braccia, facendo capire che, così, non ha soluzioni di passaggio. Una fotografia di pochi secondi che, però, fa capire le difficoltà della Juventus palla al piede quando si trova nella metà campo avversaria. Quello che abbiamo visto ieri sera contro lo Stoccarda, ma non solo.