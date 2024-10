Juventus-Stoccarda, chi arbitra la sfida?

La Juventus si lascia alle spalle la vittoria di ieri sera contro la Lazio e mette già nel mirino la sfida seguente. La squadra allenata da Thiago Motta scenderà in campo nella serata di martedì per la sfida di Champions League contro lo Stoccarda. Nella giornata di oggi è stato designato l'arbitro per la sfida europea.La sfida dello Stadium sarà diretta dal fischietto norvegese Espen Eskås, coadiuvato dagli assistenti Engan e Bashevkin, quarto uomo Hagenes. Al VAR ci sarà Higler, coadiuvato all’AVAR da Dieperink.