Juventus, arriva Stefanelli: il suo ruolo

La nuova Juventus si sta costruendo pezzo dopo pezzo. Dopo l'annuncio di Giuseppe Pompilio,e l'ufficialità dicome nuovo allenatore,Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità del suo addio al Pisa, dove ha ricoperto per una stagione il ruolo di direttore sportivo. La sua prossima meta, come ormai sappiamo da tempo, è TorinoMentre Pompilio darà una "mano" al Football director nella gestione complessiva del club, anche proprio a livello organizzativoIl lavoro dell'ex dirigente del Pisa sarà quindi legato più direttamente alle trattative; in pratica si può considerare come un vice direttore sportivo. D'altronde, in carriera ha sempre ricoperto il ruolo di ds. Prima del Pisa, al Cesena e al Carpi, dove, non a caso, ha lavorato per tanti anni anche Giuntoli prima che arrivasse Stefanelli.Dopo l'addio al Pisa, si attende solo l'annuncio del cluche ha ampia autonomia a livello di gestione sportiva della prima squadra, come dimostrano le scelte di portare alla Continassa prima Pompilio e adesso anche Stefanelli.