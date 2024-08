Dopo tredici anni di carriera in Europa, prima al Porto e poi alla Juventus,fa ritorno in. Il terzino sinistro, che si era svincolato dalla Juventus lo scorso 30 giugno alla scadenza del suo contratto, ripartirà dal Brasileirão, vestendo la maglia del Flamengo.Il Flamengo ha vinto la corsa per l'esterno brasiliano contro il Botafogo, offrendo un contratto più remunerativo rispetto a quello proposto dal club rivale, che aveva già raggiunto il suo tetto salariale per convincere il giocatore. Nonostante l'interesse del Botafogo, Alex Sandro ha scelto il Flamengo, squadra che ora è pronta ad accoglierlo tra le sue fila.Prima di approdare in Europa, Alex Sandro aveva già giocato in Brasile, indossando le maglie di Atlético Paranaense e Santos. Ora, il suo futuro è legato al Flamengo, come riportato dal giornalista brasiliano Medeiros. Questo ritorno in patria rappresenta una nuova sfida per Alex Sandro, che riprenderà la sua carriera nel prestigioso club.