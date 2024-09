Kenan, che avrà 19 anni e 136 giorni il giorno della partita, potrebbe diventare il secondo giocatore più giovane a partire titolare in Champions League con la Juventus, dietro solo a Fabio Miretti (19 anni e 34 giorni). Se dovesse segnare, Yildiz diventerebbe il più giovane marcatore bianconero nella storia della competizione, battendo il record di Alessandro, che realizzò il suo primo gol in Champions a 20 anni e 308 giorni. Un’occasione importante per il giovane talento, che potrebbe lasciare il segno nella storia del club europeo.