Calafiori-Juventus, le ultime

Se a centrocampo gli obiettivi prioritari per la Juventus sono Douglas Luiz e Koopmeiners, in difesa il nome da tempo individuato da Cristiano Giuntoli per rinforzare il reparto è quello di Riccardo Calafiori.La Juventus ha effettuato da tempo i primi sondaggi per il difensore del Bologna ma al momento non c'è ancora un accordo tra i club, anzi, Come riporta il Corriere dello Sport, c’è una situazione di stallo su Calafiori, Thiago Motta lo vorrebbe con sé a Torino, ma il Bologna ha alzato un muro alto così, almeno per ora. I rossoblù non vogliono privarsi del giocatore. Decisiva potrebbe essere la volontà di Calafiori, che ha già detto si alla Juve.