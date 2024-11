Un nuovo gioiello sta brillando con la maglia del Monaco: Maghnes, esterno offensivo classe 2002, cresciuto nel settore giovanile del club monegasco. Il giovane talento, originario di Tremblay-en-France, si era già messo in luce in questa stagione grazie alle sue prestazioni in Champions League, dove ha collezionato due gol e un assist in quattro presenze. Oggi, però, è stato decisivo anche in campionato, confermando la sua crescita esponenziale. Nell’anticipo della dodicesima giornata di Ligue 1, la squadra guidata da Adi Hutter ha superato il Brest grazie a una doppietta di Akliouche, che si è rivelato determinante. Il giovane talento ha siglato la rete decisiva nel finale, regalando tre punti preziosi al Monaco e mostrando tutto il suo potenziale.Come riportato da TuttoMercatoWeb, Akliouche è già finito nel mirino di squadre di Serie A. Juventus e Napoli lo stanno monitorando attentamente, con l’obiettivo di valutare un eventuale assalto nel prossimo mercato estivo. Anche la Roma, in passato, aveva mostrato interesse, salvo poi virare su Matias Soulé.