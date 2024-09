L'edizione odierna di Sportweek propone un focus sui giovani che stanno sbocciando alla, con un parallelismo con il mondo blaugrana dove è cresciuto lo stesso: "Torino e Barcellona non sono mai state così vicine. Vinovo e lasono la risposta bianconera alla, culla dei gioielli blaugrana.sta diventando la versione juventina di, 17enne campione d’Europa con la Spagna e stellina dei catalani, in testa alla Liga a punteggio pieno lanciando talenti come nella loro migliore tradizione. A unire Juventus e Barcellona c’è Thiago Motta, uno che ha conosciuto da giovane l’aria che si respira dalle parti del Camp Nou e l’ha fatta propria".E ancora: "Alla Juventus come prima al Bologna. Mentre i big reduci da Europeo e Coppa America erano in vacanza e molti acquisti ancora nei loro vecchi club, Thiago ha iniziato la rivoluzione della Signora con i giovani. Il precampionato, vissuto tra la Continassa e il ritiro tedesco di Herzogenaurach, si è trasformato in una sorta di casting per la Juventus dei grandi. Selezione superata a pieni voti dae anche dal terzino svedese, pure lui partito dalla Next Gen e già in campo queste prime giornate di Serie A".