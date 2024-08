Juve Enel, i dettagli dell’accordo

Juve Enel, le cifre

Tutto fa brodo, come si suol dire. La Juventus allunga la lista delle partnership per i prossimi anni e nella giornata di ieri ha comunicato ufficialmente l’accordo con Enel. La Juventus ha annunciato una nuova partnership con Enel, che diventa l'Official Energy Partner del club. Questo accordo unisce due settori apparentemente diversi: il calcio e l'energia, sotto il segno della sostenibilità. A partire dalla prima giornata di campionato, il 19 agosto, Enel sarà visibile all'interno dell'Allianz Stadium. Il marchio comparirà sui maxischermi, sugli schermi LED e sui backdrop utilizzati per le interviste, accompagnando la squadra in tutte le partite casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia. Come raccontato in live sul canale YouTube de ilBiancoNero , la Juventus guadagnerà 1,5 milioni di euro a stagione dalla partnership con Enel. Cifre che si vanno a sommare a quelle dei tanti accordi già chiusi nelle ultime settimane e che permettono al club di guardare con fiducia all'immediato futuro.