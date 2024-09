Juventus, Bologna, Genoa e Spezia: le squadre di Thiago a confronto

in Serie A. Un dato che da un lato preoccupa ma che dall'altro non dovrebbe alimentare dubbi. La Vecchia Signora infatti è una squadra in costruzione, è lecito presenti ancora qualche problema. Le difficoltà che il nuovo tecnico risolverà in allenamento andando a lavorare sulle difficoltà del reparto offensivo. Anche se al momento (complici i numeri decisamente positivi di alcune prestazioni) la media goal della Juventus targata Thiago Motta è di due reti a partita. Andiamo però ad analizzare la media goal delle altre squadre di Thiago Motta.Stando ai dati infatti, ildell'italo brasiliano aveva una media di 0.90 goal a partita. Quindi quasi una rete a match. Dato migliorato poi nel suo, quello con cui Thiago ha iniziato a impressionare. Una media di 0.98 reti a partita, sempre più vicina a uno ed è esattamente analoga a quella che aveva alnella passata stagione, nel suo Bologna delle meraviglie. Al momento alla Juventus la media è di due reti a partita, nonostante i tre pareggi a reti bianche.





