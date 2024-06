La Juventus viaggia spedita per cercare di chiudere – una volta per tutte – l’arrivo di Douglas Luiz dall’Aston Villa. La traccia è stata impostata e, secondo quanto raccolto dai ben informati, tutto procede verso la fumata bianca.Tuttavia, in tono prioritario, lMa qui, fin da subito, il dt Cristiano Giuntoli ha alzato un muro. E il motivo è presto spiegato, ovvero il 21enne di Mar del Plata viene visto come un tassello fondamentale per l’evoluzione del mercato estivo 2024 e, quindi, sacrificarlo in questa maniera non viene ritenuta cosa buona e giusta.Prezzo comunicato direttamente al suo entourage nelle puntate precedenti e che, se sacrificio sarà, nelle teste dei dirigenti della Continassa dovrà portare a qualcosa di grosso. Ogni riferimento a Teun Koopmeiners dell’Atalanta, per esempio, è puramente voluto.Allora, rimanendo sempre in Premier League, occhio a cosa potrebbe accadere nelle prossime puntate.così come altre società non hanno fatto mancare il loro apprezzamento. Ecco, l’effetto asta potrebbe rivelarsi musica per le orecchie della Vecchia Signora, che nell’arco dei mesi è entrata nell’ordine delle idee di dover effettuare questo sacrificio per finanziare parte della compravendita.culminata in un finale da psicodramma. È il calcio. E offre sempre un’altra chance. Da sfruttare nel migliore dei modi per spiccare il volo, con tutte le strade che portano a una cessione ormai sempre più scontata.