Juventus e Roma hanno trovato l'intesa per Matias Soulé.In totale quindi la Juve potrebbe incassare fino a 30 milioni. Nell'operazione sarà inserita anche una percentuale sulla futura rivendita ( QUI i dettagli ). Ma che impatto avrebbe questa operazione nel bilancio della Juventus se le cifre venissero confermate? Ecco l'analisi di Calcio e Finanza.Il costo storico di Soulé è di poco superiore ai 2,5 milioni di euro. Il suo valore netto a bilancio era sceso a poco più di 1,3 milioni al 31 dicembre 2023 (ultima cifra ufficiale disponibile). Considerando la scadenza del contratto fissata per giugno del 2026,scrive CF. Costi quindi molto bassi che permetteranno alla Juve di registrare un'importante plusvalenza.La Juventus, con una cessione per 26 milioni di euro,L’impatto positivo dell’affare, si legge, sarà pari a 25,5 milioni di euro circa, considerando anche il risparmio sulla quota ammortamento. Questo uno tra i motivi che ha spinto la dirigenza a "sacrificare" il talento argentino.Se abbiamo visto come il trasferimento di Soulé impatterebbe sul bilancio della Juve, vediamo invece gli effetti su quello della Roma. Considerando l’eventuale contratto quinquennale, la quota ammortamento per la stagione 2024/25 sarà pari a 5,2 milioni di euro. Soulé ha un accordo per uno stipendio da 2,5 milioni netti a stagione (che si traducono in 4,63 milioni lordi),