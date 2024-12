Juventus, perché il confronto con l'anno scorso è sbagliato

Lae; una media più bassa di due punti a gara, che porterebbe i bianconeri a terminare la stagione con 70 punti. Impossibile pensare di lottare per il vertice così ma sarebbe complicato anche qualificarsi in Champions mantenendo questo ritmo. Ecco perchéanche tenendo conto di tutti gli infortuni che stanno condizionando il rendimento della squadra. Impossibile infatti non considerare la situazione e il numero infinito di assenze.A prescindere,, sia per quanto riguarda i risultati che quanto proposto. Alcune difficoltà, come quelle offensive, c'erano anche prima dell'assenza di Vlahovic, ad esempio. Ma fare, settimana dopo settimana, dopo ogni non vittoria, il confronto con la passata stagione non ha senso per almeno due motivi.Prima di tutto, si paragonano due squadre che sono profondamente diversecambiando tantissimi elementi. Squadra rinnovata in tutti i reparti e solo questo basterebbe per evitare il continuo confronto tra le due stagioni. E poi, è "ingiusto" nei confronti di Thiago Motta e dei suoi giocatori farlo adesso, nel momento più difficile per tanti motivi, quando invece, un anno fa,. I bianconeri poi crollarono nel girone di ritorno, facendo solo 25 punti in 19 partite e chiudendo aEcco perché, a meno che qualcuno non pensi che anche in questa stagione la Juventus farà una seconda parte come la scorsa, con un tracollo totale da parte della squadra,Al limite, se proprio è necessario, fatelo a maggio, quando il quadro sarà completo e non parziale, come quello attuale.