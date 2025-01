Cosa è cambiato con la sostituzione di Vlahovic

Cosa rivela la sostituzione di Vlahovic

Un velo che non ha senso di esistere, passaggi brevi clamorosamente sbagliati, scelte difficilmente comprensibili., una delle prestazioni peggiori dell’attaccante serbo da quando veste la maglia bianconera. E, attenzione, qui non c’è l’intenzione di giocare a freccette con il faccione del numero nove o indicarlo come maggior responsabile della debacle contro il: ma la sua partita è stata da peggiore in campo. Eppure, nonostante ciò, si discute della sua sostituzione che, a seconda di molti, non sarebbe stata giusta. I problemi sono due.Thiago Motta, al 65’, toglie Dusan Vlahovic per inserire Nico Gonzalez. A questo punto, cambia completamente la conformazione e le caratteristiche dell’attacco bianconero. Si abbassa il baricentro, l’attacco cerca la profondità e tiene poco palla davanti, così la squadra si scopre alle ripartenze rossonere. Inoltre, la Juventus si ritrova a tentare di trovare il pari senza un attaccante di ruolo. E qui veniamo al secondo problema.Qual è il vero problema dietro la sostituzione di Vlahovic? La Juventus ha giocato, nei primi sei mesi della stagione, 4 competizioni con una sola prima punta di ruolo. Per fare un esempio:In generale, nel campionato italiano, squadre della parte destra della classifica e decisamente meno attrezzate hanno comunque la possibilità di alternare l’attaccante. La Juventus, in questa prima parte di stagione, questa possibilità non l’ha avuta.