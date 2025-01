Supercoppa, Juventus-Milan, la partita di Vlahovic

65 minuti, quelli giocati ieri sera contro il Milan da Dusan, poco più di un'ora per il centravanti serbo che poi ha lasciato il campo, richiamato in panchina dal tecnicolasciando spazio a Nico Gonzalez. Quando Dusan è uscito la Juventus era in vantaggio di 1-0 grazie alla perla di Kenan Yildiz, certo, mUna cosa è certa:, come spesso accade quando i primi minuti della squadra non sono brillanti e non è in grado di scrollarsi di dosso la negatività.(dati SofaScore) ed ha sprecato una bella occasione, come dicevamo, non di certo la sua miglior performance. Tuttavia,, in quanto tiene alto il baricentro della squadra, controlla i lanci lunghi di Di Gregorio e permette ai compagni di rifiatare senza abbassare eccessivamente il baricentro.e infatti il risultato ne è la dimostrazione. Nessuna colpa a Nico Gonzalez che ha caratteristiche (soprattutto fisiche) differenti da Dusan. Senza un altro riferimento offensivo centrale a disposizione però forse togliere Dusan dal campo non è stata la scelta migliore, ci si è tolti il riferimento offensivo e visto il risultato finale anche la possibilità di rimonta.





