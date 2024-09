La sosta, almeno in questo caso, non sembra aver creato particolari problemi alla, che ha visto i propri nazionali scendere in campo per soli 821 minuti complessivi , la metà di quelli accumulati per esempio dai colleghi del Milan. Tra i bianconeri il più impiegato è stato, che ha giocato da titolare entrambe le sfide del Brasile e ora conta di ritrovare spazio anche nella squadra di Thiago Motta di cui in questo inizio di stagione è rimasto un po' ai margini; a seguire, 141 minuti e un goal con l'Argentina, e, 117 con l'Italia.