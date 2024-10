La Juventus si prepara a tornare in campo sabato sera alle 20:45 contro la Lazio, all'Allianz Stadium, dopo la pausa per le nazionali. Thiago Motta dovrà fare i conti con diverse assenze, specialmente nella zona della trequarti, ma nonostante ciò, il tecnico non sembra intenzionato a cambiare il suo consueto modulo, confermando il 4-2-3-1.In porta ci sarà Di Gregorio, mentre la difesa sarà composta da Savona, Kalulu, Gatti e Cabal. A centrocampo torneranno Manuel Locatelli e Khéphren Thuram, che hanno avuto modo di lavorare alla Continassa durante la pausa. Nella linea avanzata sulla trequarti, Cambiaso parte alto. Al centro, Douglas Luiz appare il favorito per sostituire Teun Koopmeiners, mentre sulla sinistra ci sarà Kenan Yildiz, ormai una certezza per Motta. In attacco, non ci sono dubbi: Dusanguiderà ancora una volta il reparto offensivo.