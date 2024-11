Quanti punti ha conquistato la Juventus nel 2024

1) Inter - 77 punti in 33 partite

2) Atalanta - 68 punti (33)

3) Lazio - 62 punti (33)

4) Milan - 58 punti (32)

5) Fiorentina - 55 punti (33)

6) Bologna - 55 punti (32)

7) Napoli - 54 punti (33)

8) Juventus - 53 punti (33)

9) Roma - 48 punti (33)

10) Torino - 44 punti (33)

11) Genoa - 40 punti (33)

12) Empoli - 38 punti (32)

13) Udinese - 36 punti (32)

14) Hellas Verona - 36 punti (33)

15) Cagliari - 33 punti (33)

16) Monza - 32 punti (33)

17) Lecce - 27 punti (32)

18) Frosinone - 16 (20)

19) Sassuolo - 14 (20)

20) Parma - 12 (13)

21) Como - 10 (13)

22) Venezia - 8 (12)

23) Salernitana - 5 (20)

Il 2024 come anno solare non è stato particolarmente proficuo per lain termini di punti conquistati in campionato (per non parlare dei trofei…). In 33 partite, infatti, la squadra bianconera ha collezionato solo 53 punti, uno in meno del Napoli e ben 24 in meno dell'Inter, che la scorsa primavera ha vinto lo scudetto e al momento è terza in classifica, a pari merito con l'Atalanta e a -1 dagli stessi partenopei. Per la Vecchia Signora questo bottino varrebbe l'ottavo posto in Italia.Questa la situazione delle squadre che nel 2024 hanno partecipato al campionato: