Juventus solida: terza partita di fila senza prendere goal in Champions, al top in Europa per clean sheet

18 Inter

16 Real Sociedad

15 - Juventus

15 - Liverpool

Lo 0-0 contro il Bruges non può di certo soddisfare la, in ottica qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions, ma il pari a reti inviolate in terra fiamminga, certifica un trend che infonde fiducia per il futuro.Per la terza partita consecutiva in Champions, infatti, la Juve non ha incassato goal: dopo lo 0-0 con l'Aston Villa sono arrivati il 2-0 al Manchester City e, appunto, il pari a reti inviolate sul campo del Bruges.I bianconeri si confermano una delle squadre che, nel contesto dei top cinque campionati, ha ottenuto più clean sheet, come evidenziato da Opta. La classifica delle squadre con il maggior numero di clean sheet è comandata dall'Inter (18), mentre la Juve insegue a quota 15.