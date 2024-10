Un ex colosso dell'Inter, il cui nome di battesimo, Milan, crea un curioso gioco di parole, è ora nel mirino della Juventus. Si tratta di Milan Skriniar, attualmente difensore del Paris Saint-Germain, che potrebbe diventare una pedina chiave per la ristrutturazione della difesa bianconera nel mercato invernale.L'infortunio grave di Gleison, che ha subito la rottura del legamento crociato, ha aperto una seria emergenza nel reparto arretrato della Juventus, guidata da Thiago Motta. Mentre l'allenatore cercherà di gestire la situazione con abilità fino alla fine del 2024, il direttore tecnico Cristiano Giuntoli è già al lavoro per trovare un rinforzo difensivo da portare a Torino nel mese di gennaio.