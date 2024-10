Skriniar Juve, la situazione

Skriniar Juve, può arrivare a gennaio?

Skriniar, la stagione 24/25 al Psg

Presenze: 2

Minuti: 111’

Goal: 0

Assist: 0

Opportunità è la parola d’ordine per la sessione di mercato di gennaio. E cosa significa opportunità? Andare a scovare una rosa di calciatori scontenti, che non giocano nei rispettivi club e che le società sono disponibili a lasciar partire, magari a condizioni vantaggiose. Ed ecco che, dopo il grave infortunio di Bremer , spunta in ottica bianconera il nome di Milan. Ma come ha fatto il difensore a finire nella lista delle opportunità di mercato?Arrivato in pompa magna a Parigi, con la maglia del Psg Skriniar non è riuscito a replicare quanto fatto con l’Inter. Titolare quasi inamovibile nel 2023, a gennaio arriva l’infortunio alla caviglia che gli fa saltare 17 partite tra competizioni di club e nazionale. Da lì, il difensore centrale rientra a marzo ma il suo minutaggio cala drasticamente. Fino ad arrivare in questa stagione con Skriniar finito decisamente ai margini del progetto di Luis Enrique che, da parte sua, non impazzisce per le caratteristiche del giocatore rispetto alla sua idea di gioco, o almeno così raccontano i media francesi.Recentemente, Skriniar ha ribadito di non essere felice della situazione. Come detto, il Psg non alzerebbe le barricate. Tutto questo fa del giocatore un’opportunità di mercato, proprio quello che cerca la Juventus . Un’operazione, però, che dovrà delinearsi entro i limiti di un prestito, magari con opzione di riscatto. Un’operazione, insomma, che non impegni oltremodo le casse del club bianconero. Ad oggi siamo alle voci e alle suggestione; ma attenzione, la pista resta da monitorare.