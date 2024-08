Un curioso siparietto social tra laed il. Tre giorni fa infatti i bianconeri avevano commentato sul profilo Instagram del club di Premier League l'annuncio del nuovo portiere Niclas Fullkrug. Annuncio simile a quello della Vecchia Signora per annunciare Thiago Motta. I palloni in mezzo al campo dello stadio con le iniziali, in questo caso del nuovo estremo difensore. La Juventus ha commentato il post scrivendo:tradotto "bella idea!". Nella giornata di oggi è arrivata la risposta del West Ham, un semplice "grazie". Apparentemente quindi non centrerebbe Todibo, ma il siparietto social sta scatenando i tifosi. Di seguito l'immagine dell'interazione