Continua il ritiro della Juventus a Herzogenaurach; ieri c'è stato l'allenamento aperto ad alcuni tifosi che vi abbiamo raccontato in diretta mentre oggi la squadra torna ad allenarsi a "porte chiuse". Durante questi giorni in Germania peròLa Juve ha pubblicato il VIDEO dell'allenamento di ieri includendo anche altri momenti della giornata bianconera e la partitella di basket tra giocatori.Nelle prime immagini si capisce subito il grande lavoro che la Juventus sta facendo dal punto di vista fisico. "Simon ci sta sfondando" la battuta di Andrea Cambiaso mentre pedala in bicicletta. Il riferimento è ovviamente a Simon Colinet, il preparatore atletico. E poi la partita di basket con Locatelli, Perin e Di Gregorio che sfidano Cambiaso, Miretti e Nicolussi Caviglia. Protagonista assoluto Perin che ha segnato da "ogni posizione". Di seguito il VIDEO dal ritiro della Juventus.