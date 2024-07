La Juventus sta valutando attentamente il futuro di. Il difensore portoghese, arrivato aa gennaio per 3 milioni di euro, ha collezionato una sola presenza nella scorsa stagione, senza convincere particolarmente nella partita persa 3-0 contro il Norimberga, squadra di Zweite Bundesliga. Le sue prestazioni non hanno soddisfatto le aspettative, rendendo il suo futuro un'incognita.Se dovesse arrivare un’offerta concreta per, lapotrebbe considerare la sua cessione. La competizione per un posto da titolare nella difesa bianconera è alta. Attualmente, nel ruolo ci sono altre opzioni come, mentre il futuro di Danieleè ancora da definire. Rugani, essendo un centrale difensivo mancino, potrebbe essere un'alternativa più adatta, ma se dovesse essere ceduto, la situazione cambierebbe ulteriormente.L'eventuale arrivo di Todibòìo dalinfluenzerebbe ulteriormente la posizione di, che rischierebbe di diventare la quarta scelta per il ruolo di centrale difensivo, o la terza se Rugani dovesse lasciare la squadra. Inoltre, c'è sempre Danilo, un giocatore esperto e versatile che può ricoprire diverse posizioni in difesa.