Perché la Juventus ha scelto Nico Gonzalez



Come convincere la Fiorentina

Nico Gonzalez è sempre, comunque, fortemente nella testa di. No, la Juventus non si è lasciata scoraggiare nemmeno dalle parole, non ufficiali, del presidente della Fiorentina Rocco Commisso che ha dichiarato ai dirigenti viola di non voler cedereIl direttore è consapevole che nel mercato le dichiarazioni possono riflettere le intenzioni dichiarate, ma non sempre corrispondono alla realtà finale, soprattutto se le circostanze cambiano. Giuntoli sa anche che Gonzalez desidera una nuova sfida e che attualmente laè al primo posto nella sua lista di preferenze. L'argentino è fortemente voluto, forse più di altri esterni come Galeno, Conceicao o Edwards.Questa preferenza ha una solida base tecnica e tattica.non è solo un esterno: ama accentrarsi da destra, il che potrebbe aprire spazi sulla fascia per inserimenti da dietro e migliorare il tasso tecnico nella zona di rifinitura centrale. In questo modo, contribuirebbe a compensare le lacune di Vlahovic nel gioco di squadra. Inoltre, Gonzalez potrebbe anche fungere da centravanti, sebbene in un ruolo diverso da quello tradizionale di Vlahovic, offrendo così alla Juventus un’alternativa importante.Attualmente, l'unico centravanti oltre a, che ha subito un intervento al menisco a giugno e potrebbe essere ceduto. Affrontare una stagione su cinque fronti con solo due attaccanti centrali sarebbe rischioso. Lo scorso anno, ad esempio, Allegri si trovò a schierare Kean come centravanti di emergenza a causa degli infortuni di Vlahovic e Milik. Con almeno 50 partite da giocare in questa stagione, avere solo Vlahovic e Milik (o il loro sostituto, se necessario) potrebbe obbligarea schierare giocatori fuori ruolo.Gonzalez, tecnico e bravo a proteggere la palla, è anche abile in area e nel gioco aereo, e potrebbe essere impiegato come falso 9, arretrando per rifinire e aprire spazi per sé stesso. Per ottenere questa opzione, però, la Juventus dovrà convincere la Fiorentina. Nonostante la presa di posizione di Commisso, la determinazione bianconera rimane ferma. La Fiorentina, pur considerando la sensibilità della piazza verso le cessioni di Chiesa e Vlahovic ai rivali, potrebbe alla fine cedere a una proposta che soddisfi le necessità di entrambe le parti.L’accordo potrebbe essere simile a quello previsto per, con un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato (presenze e qualificazione in Champions League). Eventuali trasferimenti dalla Juventus alla Fiorentina (come Arthur, McKennie o Kostic) non dovrebbero influire sull’operazione.





