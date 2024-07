Provando a immaginare la differenza tra il 4-3-2-1 e il 4-2-3-1, emergono subito alcune considerazioni che potrebbero portare notevoli vantaggi per Kenan. Il modulo ad albero di Natale, infatti, comporterebbe meno compiti di copertura per il turco, permettendogli di conservare maggiore lucidità in zona gol. Giocando da fantasista insieme a Koopmeiners alle spalle di Vlahovic, Yildiz si troverebbe più spesso nella zona calda, potendo sia cercare la via del gol sia servire l’imbucata giusta per Dusan.L'anno scorso, quando entrava a partita in corso nel 3-4-3 per recuperare il risultato, partendo da sinistra, Yildiz era costretto a svolgere un lavoro molto dispendioso dal punto di vista energetico. Con il 4-3-2-1, invece, avrebbe la possibilità di concentrarsi maggiormente sulle azioni offensive, aumentando così la sua efficacia e pericolosità in attacco.