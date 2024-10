Dal sito ufficiale della Juventus:"La Juventus e la World Freestyle Football Association (WFFA) annunciano oggi un nuovo capitolo entusiasmante della loro partnership, che coinvolge da vicino il nostro Juventus Creator Lab.Uniremo infatti le forze per organizzare l'evento più prestigioso dell'anno nel mondo del freestyle football: il Campionato Mondiale di Freestyle Football 2024 (WFFC), le cui Finali Mondiali sono in programma proprio a Torino, il prossimo 13 novembre.La manifestazione si terrà nelle moderne e all'avanguardia strutture del Juventus Creator Lab: l'evento di quest'anno presenterà un formato di competizione innovativo, promettendo un'esperienza indimenticabile sia per i 32 atleti partecipanti - 16 maschili e 16 femminili da tutto il mondo - che per i fan provenienti da ogni angolo del globo.Questa collaborazione si basa su una partnership di successo iniziata nel maggio 2023 quando la Juventus ha ospitato il primo concorso mondiale di Freestyle Football su TikTok, vinto dalla star brasiliana Adonias, che è diventato il freestyler ufficiale dei Bianconeri. Nel maggio 2024, il Juventus Creator Lab ha lanciato il documentario "Freestyle Saved My Life: The Story of Adonias Fonseca", evidenziando il suo percorso di superamento degli ostacoli attraverso il freestyle football. Lo scorso anno, la Juventus era presente anche al Campionato Mondiale di Freestyle Football di Nairobi, in Kenya, come partner media ufficiale, trasmettendo le Finali Mondiali sui propri canali TikTok - dove la Juventus si classifica tra i primi 10 brand globali - e premiando i finalisti selezionati con biglietti per una partita di Serie A all'Allianz Stadium di Torino.«Siamo entusiasti di continuare la nostra partnership con la WFFA e di ospitare un evento così prestigioso al Juventus Creator Lab e qui a Torino - ha dichiarato Mike Armstrong, Chief Marketing Officer della Juventus - Questo si allinea perfettamente alla nostra visione di coinvolgere e ispirare i giovani attraverso attività sia in campo che fuori, mentre ci sforziamo di supportare il movimento del freestyle football a livello mondiale. La WFFA continua a impressionare con i suoi numeri di crescita, incredibili talenti e storie, e una presenza globale che rende questa organizzazione e questa città uniche»«È stato un piacere e un onore collaborare con una leggendaria istituzione come la Juventus nel concorso di freestyle su TikTok e nel Campionato Mondiale di Freestyle Football nel 2023, quindi abbiamo deciso di portare la partnership un passo avanti», ha dichiarato Dan Wood, Co-Fondatore della WFFA. «Il prossimo capitolo della nostra alleanza era ovvio: portare le Finali Mondiali del nostro sport a Torino per offrire sia agli atleti che ai fan un'esperienza unica. Non vediamo l'ora di presentare al mondo i fantastici concetti che abbiamo creato insieme alla Juve!».