È inserito nella lista Champions ma non è mai stato convocato, stiamo parlando del centrocampista brasiliano classe 1996 della Juventus. Ancora mai impiegato in questa stagione ma che ancora si allena alla Continassa. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport tuttavia si complica anche la sua situazione per la cessione nel corso della sessione di calciomercato invernale. Infatti, non giocando e non potendosi mettere in mostra non ha attirato su di sé gli occhi di estimatrici sia dall'Italia che dall'estero. Complice anche l'elevato ingaggio percepito dall'ex giocatore del Barcellona.