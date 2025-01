La trattativa perè attualmente in fase di stallo, e spetta a Giuntoli il compito di riaprire i negoziati per le possibilità della Juventus. Tuttavia, i rischi restano elevati, così come le difficoltà legate ai costi. Al momento non sono stati definiti né i dettagli economici del prestito né quelli del diritto di riscatto. Il nodo principale è la richiesta del Barcellona, che potrebbe raggiungere i 40 milioni di euro complessivi, inclusa la prima quota per portare il giocatore a Torino. Saranno necessari pazienza, diplomazia e un nuovo incontro, virtuale o tradizionale, per avvicinare le parti coinvolte.