Brutte notizie dall'infermeria della, fermo dal 2 ottobre dopo un infortunio muscolare rimediato contro il Lipsia, non è ancora pronto al rientro. Secondo La Gazzetta dello Sport, i tempi di recupero dell'argentino potrebbero prolungarsi ulteriormente. Gonzalez sarà sicuramente assente nelle sfide contro Milan e Aston Villa, mentre le possibilità di vederlo tra i convocati per la trasferta di Lecce appaiono minime. La sua assenza rappresenta un problema per la squadra, che dovrà continuare a fare a meno del talento argentino in un momento cruciale della stagione.