DaSono quattro le gare ufficiali disputate in questo weekend di dicembre: partite che hanno visto coinvolte l'Under 19 femminile (sempre più protagonista in campionato), l'Under 17, l'Under 16 e l'Under 15 maschile.Nessuna gara ufficiale invece, ma tornei in giro per l'Italia sia per l'Under 17 che per l'Under 15 femminile: la squadra guidata da mister Scarcella è stata impegnata in Sardegna nel "Trofeo Sardegna Women" dedicato alle U17 (vinto dalle bianconere grazie al successo in finale per 1-0 contro la Roma Women U17), mentre le ragazze di mister Lombardo hanno affrontato a Gallipoli il torneo "Trofeo Caroli Hotels".UNDER 19 FEMMINILENella 10^ giornata del campionato Primavera 1 femminile, le ragazze di mister Bruzzano hanno battuto 0-2 a domicilio la Sampdoria grazie ai gol di Ferraresi e Gallina - confermandosi sempre più prima forza del torneo grazie alla partenza perfetta costellata soltanto di successi e a un primato sempre più consolidato.UNDER 17 MASCHILELarga vittoria anche per l’Under 17 guidata da mister Cioffi, che nel match di campionato contro lo Spezia conquista un rotondo 5-0 sul campo di Vinovo grazie alle reti di Barido, Badaradu, Savonnier e chiusa con la doppietta del solito Durmisi.UNDER 16 MASCHILESuccesso nel campionato nazionale Under 16 da parte dei bianconeri di mister Grauso, in campo a Vinovo contro il Torino: il Derby della Mole tra pari età è vinto dalla Juventus per 4-0, che porta a casa la sfida nel secondo tempo grazie alle reti di Urbano, Paonessa, Brancato e Corigliano.UNDER 15 MASCHILENell’undicesima giornata del campionato nazionale Under 15, la squadra allenata da mister Benesperi travolge i pari età del Torino per 7-0, allungando nel primo tempo grazie alle reti di Salvai e Vidzivashets, per poi dilagare nella ripresa con la doppietta di Pipitò e le reti di Pamè, Scarnato e Cotrone. I bianconeri si confermano così al primo posto in classifica.