Juventus, le parole di Thiago Motta sulla classifica

Dopo 10 giornate di campionato ci si può preoccupare per la classifica? La risposta evidentemente è si in assoluto, ma per quanto riguarda la situazione dellaLa Juve si trova a sette punti dal Napoli, primo in classifica e a tre dall'Inter, seconda. I bianconeri, con il pareggio contro il Parma però non solo hanno visto allungare la squadra di Antonio Conte ma, tutte e tre uscite vittoriose dal turno infrasettimanale. Thiago si ritrova così da terzo a sesto. Ecco perchédiventa già una partita da non poter sbagliare in alcun modo, o meglio, da vincere perché anche un pareggio non migliorerebbe la situazione in classifica, anziha detto Motta in conferenza. C'è bisogno per la Juve di fare punti, tornare a vincere. Se con una prestazione convincente meglio ovviamente ma l'importante sarà uscire da Udine con i tre punti. E a far passare questo è stato proprio l'allenatore, che adesso la classifica ha iniziato davvero a guardarla (e a preoccuparsi?).E' stato toccato anche il tema dello scudetto.In questo caso però, quella parola che inizia con la s non è stata pronunciata dall'allenatore, che ha sviato tornando sul match con l'Udinese. D'altronde non l'aveva mai pronunciata neanche quando le cose stavano andando bene. Impossibile che lo faccia adesso in cui la Juve vive delle difficoltà. Una cosa è certa: " Migliorare per arrivare ai risultati che vogliamo e per essere in classifica come vogliamo essere". Sicuramente non il sesto posto.