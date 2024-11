JUVENTUS, PUNTI ALLA 10A GIORNATA DAL 2011-12 AL 2024-25

2024-25: Juventus 18 punti - All.: Motta

2023-24: Juventus 23 punti - All.: Allegri

2022-23: Juventus 16 punti - All.: Allegri

2021-22: Juventus 15 punti - All.: Allegri

2020-21: Juventus 20 punti - All.: Pirlo

2019-20: Juventus 26 punti - All.: Sarri

2018-19: Juventus 28 punti - All.: Allegri

2017-18: Juventus 25 punti - All.: Allegri

2016-17: Juventus 24 punti - All.: Allegri

2015-16: Juventus 12 punti - All.: Allegri

2014-15: Juventus 25 punti - All.: Allegri

2013-14: Juventus 25 punti - All.: Conte

2012-13: Juventus 28 punti - All.: Conte

2011-12: Juventus 19 punti - All.: Conte

La Juventus guidata daha iniziato la stagione in Serie A con 18 punti nelle prime 10 giornate, frutto di 4 vittorie e 6 pareggi, mantenendo un record di imbattibilità ma con un divario di 7 punti dalla vetta, occupata dal Napoli di Antonio Conte con 25 punti. In classifica, i bianconeri sono sesti, superati anche da Inter (21 punti), Atalanta, Fiorentina e Lazio, tutte con 19 punti.Al suo primo anno di un triennale sulla panchina juventina, Motta è oggetto di continui confronti con i suoi predecessori recenti, tra cui Allegri, Conte, Sarri e Pirlo. Il paragone più immediato resta quello con Allegri, ma la gestione di Motta è valutata anche rispetto agli altri tecnici che hanno lasciato il segno negli ultimi anni.Prendendo come punto di riferimento il primo anno dei nove scudetti consecutivi, nella stagione 2011-12 – coincidente anche con la prima annata giocata allo Stadium – confrontiamo i punti della Juventus alla decima giornata nelle ultime 14 stagioni. Con 18 punti, la Juventus 2024-25 segna il quarto punteggio più basso, superando solo i 12 punti del 2015-16, i 15 del 2021-22 e i 16 del 2022-23. Il miglior inizio resta quello dei 28 punti raccolti nel 2012-13 e nel 2018-19.