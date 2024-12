Le parole di Jorgea Tuttosport:- "È un giocatore eccezionale, un incursore naturale che può giocare in qualsiasi squadra del mondo. Ed è molto più di quello che si pensa! Francisco è felicissimo di giocare per la Juventus, che è sempre stato il suo desiderio. È molto felice", conferma Mendes a Tuttosport. "Il padre Sergio? È una questione di tempo, perché è un allenatore fenomenale. È un allenatore destinato a stare in qualsiasi squadra del mondo, così come è un serio candidato a vincere la Champions League con un grande club o le Coppe europee e mondiali con le squadre nazionali".