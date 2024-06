Intervenuto da remoto all'evento La Notte della C in scena ieri sera alla Triennale di Milano, Giovanniha parlato anche della sua personale esperienza in, per lui molto importante per arrivare ai livelli attuali (il capitano del Napoli è finito nel mirino dellaper il mercato estivo). Ecco il suo commento: "Giocare in Serie C, sui campi del sud, un girone tosto, mi ha formato e mi aiutato a crescere sia come uomo che come calciatore. Ci sono tanti giovani che partono direttamente dalla Serie A, forse è una fortuna ma io credo che invece la gavetta serva. E sono felice di aver fatto quei passaggi. Ora mi trovo a fare un secondo Europeo, penso a dare il massimo per questa maglia".