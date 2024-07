"Il successo non è fortuna, è una scelta. Ancora in vacanza ma già a lavoro per la nuova stagione". Questo è il messaggio di Gleison, attualmente in ferie dopo gli impegni con la nazionale brasiliana, ma già concentrato sulla preparazione fisica per farsi trovare pronto al suo ritorno agli allenamenti con la Juventus. Nonostante il periodo di riposo, Bremer dimostra grande dedizione e professionalità, allenandosi per mantenere alti i suoi standard e contribuire al meglio alla prossima stagione con la squadra bianconera. La sua determinazione è un esempio per tutti, sottolineando che il successo è frutto di impegno costante e scelte consapevoli.