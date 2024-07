Intervenuto ai microfoni di Ruhr Nachrichten BVB, Karimha risposto anche a una domanda sul suo futuro. "Non posso dire nulla al riguardo, indosso la divisa del Dortmund e sono molto felice, ma non ci sono garanzie nella vita", le parole del tedesco. L'esterno classe 2002, come noto, è un obiettivo di mercato della, profilo ideale per il gioco di Thiago Motta essendo in grado sia di partire da destra con il suo mancino, sia di spingere a sinistra con il piede forte. Alta, però, la sua valutazione: si parla di circa 40 milioni di euro.